В новом общественной пространстве у Оки провели спортивный праздник

В подмосковном Серпухове на новой набережной провели спортивный праздник, сообщили в пресс-службе общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество».

На бывшем пустыре за 6,5 месяца построили спортивные и детские игровые объекты, необычные эко-скульптуры, оборудовали места для комфортного отдыха у воды.

Открытие было приурочено к предстоящему юбилею 685-летия Серпухова, который состоится 21 сентября. В честь события по инициативе Общероссийской организации «Здоровое Отечество» состоялся физкультурный фестиваль «Я выбираю здоровое будущее».

Для жителей гостей была подготовлена насыщенная программа: сдача норм ГТО, полоса препятствий, силовые дисциплины. Каждый этап определил своего победителя. В награду сильнейшие участники получили ценные подарки.

ще одним приятным сюрпризом для всех гостей стало общение с именитыми спортсменами: Федором Чудиновым, Евгением Тищенко, Яной Егорян и Марком Петровским.

«Теперь каждый гость и житель города может прогуляться по уникальным местам вдоль реки Ока. И, конечно же, отрадно видеть, сколько сегодня было людей на открытии и как много добрых и положительных отзывов мы смогли услышать. Это лишь начало всей большой набережной, которую мы ещё будем достраивать, но уже сейчас мы точно знаем, что мы на верном пути!» — отметил инициатор проекта, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.