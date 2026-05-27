В Новокузнецком районе Кузбасса год не включают фонари на трассе

В Новокузнецком районе уже год не вводят в работу новую линию уличного освещения на дороге между Мысками и ЦОФ «Сибирь». Причиной стали разногласия между местными властями и «Россети Сибирь», сообщает « СтальМедиа ».

Полностью смонтированная и готовая к эксплуатации инфраструктура до сих пор не подключена. Вопрос подняла местная жительница в чате телеграм-канала губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Ответ дала пресс-служба администрации Новокузнецкого района.

Власти пояснили, что линия электропередачи проходит по границе Новокузнецкого и Мысковского округов. Для безопасного запуска требуется вырубка разросшихся деревьев вдоль трассы, однако энергетики не могут приступить к этим работам.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Новокузнецкого округа летом 2025 года запретил ПАО «Россети Сибирь» проводить вырубку. Заявку «Кузбассэнерго-РЭС» отклонили из-за отсутствия на плане точного количества деревьев и кустарников, подлежащих сносу.

В администрации отметили, что сетевая компания вправе подать документы повторно после устранения недочетов. Пока спор не урегулирован, загородная дорога остается без освещения.

