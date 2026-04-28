В Новокузнецке временно опустело СИЗО-2 из-за ремонта

сегодня в 12:51

Заключенных из СИЗО-2 перевели в другие изоляторы Кемеровской области

В Новокузнецке из СИЗО-2 вывезли всех заключенных. В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области сообщили, что это связано с предстоящим ремонтом, передает vse42.ru .

В Новокузнецке распространились слухи о возможном закрытии СИЗО-2 после того, как учреждение покинули все арестанты. Местные жители сообщили, что заключенных этапировали в другие следственные изоляторы региона.

Один из горожан рассказал редакции, что сотрудникам учреждения не дают разъяснений о дальнейшей судьбе изолятора.

«Из СИЗО-2 Новокузнецка вывезли всех заключенных по Кемеровской области, развезли кого куда. Сотрудникам СИЗО ничего не сообщают о дальнейшей судьбе СИЗО», — сказал собеседник.

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области подтвердили перевод заключенных. В ведомстве пояснили, что решение связано с подготовкой и проведением ремонта.

«(Перевезли) временно, на период подготовки и проведения ремонтных работ. Пока точной информации (о сроках завершения ремонта) нет», — сказали в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что вопрос о закрытии СИЗО-2 в настоящее время не рассматривается.

