В Истре 7 мая пройдет концерт хора из Калмыкии

Концерт хора имени Анатолия Цебекова из Элисты пройдет 7 мая в музее «Новый Иерусалим» в Истре в рамках XXV Московского Пасхального фестиваля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» выступит коллектив с 35-летней историей — хор имени Анатолия Очир-Горяевича Цебекова из Республики Калмыкия. Коллектив удостоен Гран-при фестиваля «Рождественская Прага» 2006 года, высших наград Всероссийского хорового фестиваля и Всероссийского хорового конкурса в Москве в 2019 году, а также внесен в Книгу рекордов Гиннесса за участие в акции «День гимна».

В программу вошли сюжеты героического калмыцкого эпоса «Джангар» — фрагменты концерта-спектакля «Страна Бумба» и оперы-мюзикла «Калмычка». Прозвучат величальные и лирические песни, старинные мелодии и буддийские мантры.

Музыканты исполнят произведения на национальных инструментах — ятхе, йочине, морн-хуре и домбре. Также зрители услышат необычные вокальные техники, включая художественный свист. Начало концерта в 17:00, возрастное ограничение 6+. Для посещения необходимо оформить бесплатный билет на сайте музея.

