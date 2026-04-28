В Подмосковье за неделю провели 93 земельных аукциона

Земельно-имущественные торги прошли в Московской области с 20 по 24 апреля 2026 года. За этот период состоялось 93 аукциона, в которых приняли участие 241 претендент, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее количество участников на один лот составило 2,59 человека. В отдельных округах конкуренция была значительно выше среднего показателя. Так, в городском округе Серпухов на аукцион по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство претендовали 13 человек, что существенно превысило обычный уровень соперничества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.