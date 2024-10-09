В Новокузнецке официально утвердили главную городскую традицию

Депутаты Горсовета Новокузнецка провели обсуждение с жителями города касательно внесения изменений в различные статьи Устава. Одним из ключевых вопросов стало официальное признание исторического символа и городской традиции. В частности, была рассмотрена инициатива, направленная на то, чтобы утвердить Кузнецкую крепость в качестве исторического символа города, а заводской гудок — как городскую традицию, сообщает Сiбдепо .

В Горсовете отметили, что в статью 4 Устава планируется добавить пункт, который указывает на то, что заводской гудок является традицией Новокузнецкого городского округа. Он звучит каждый день дважды: в 08:00 и в 20:00. При этом уточняется, что гудок расположен в промышленной зоне на территории бывшего КМК.

В депутатском корпусе добавили, что гудок подается уже в течение 10 лет, и было принято решение оформить это как официальную традицию. Такую идею ранее выдвигал бывший мэр Сергей Кузнецов, который многократно высказывался на эту тему.

В течение примерно двух недель профильный комитет займется рассмотрением всех замечаний, озвученных во время общественных слушаний. Новые запланированы на конец октября или начало ноября. После их проведения вопрос будет представлен для обсуждения на заседании городского совета.