В Новокузнецке начал свою работу уникальный Центр экологической культуры

Этот центр предоставляет возможность повторной обработки более двух десятков различных видов материалов. Жители города смогут посетить познавательные экскурсии и образовательные занятия, которые будут организованы на территории центра, сообщила пресс-служба РЭО.

Как отметила Ирина Тарасова, возглавляющая ППК РЭО, открытие этого первого в своем роде экоцентра стало итогом многолетней работы новокузнецкого волонтерского движения, активно пропагандирующего раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Благодаря поддержке специалистов и социально ответственных компаний, в городе появилось стационарное экологическое пространство, которое станет стимулом для устойчивого развития, площадкой для обмена опытом и знаниями, будет мотивировать людей к экологически ответственному образу жизни и объединит единомышленников.

Торжественное открытие состоялось в рамках общенациональной кампании по охране окружающей среды. На мероприятии присутствовали представители местной администрации, городского Совета депутатов, Общественной палаты Кемеровской области, Центра социальных программ РУСАЛа, а также учителя и ученики, активно участвующие в экологических инициативах команды «ГАЗОН».

Для гостей была организована ознакомительная экскурсия по экоцентру, где были представлены экспонаты с оборудованием для переработки пластика и стекла, а также пункт приема вторичного сырья. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по созданию произведений искусства из переработанных материалов, который провела студия «Вдохновляй».

Евгений Карелов, заместитель генерального директора РЭО, отвечающий за региональное развитие и инфраструктуру, подчеркнул, что посетители экоцентра смогут узнать больше о вторичной переработке отходов во время образовательных туров, создавать уникальные сувениры из переработанных материалов на творческих занятиях и сдавать на переработку более 20 видов вторсырья. Программа включает в себя бесплатные мероприятия для детей из детских домов и малоимущих семей, а также для специалистов в области экологии.

Данный проект реализован командой Центра устойчивого развития «ГАЗОН» в партнерстве с Кузбасской Ассоциацией переработчиков отходов в рамках грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». Центр экологической культуры находится по адресу: улица Циолковского, 48.