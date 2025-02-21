В Новокузнецке и Кемерове обнаружили выбросы в воздух

Как уточнили в пресс-службе ведомства, специалисты намерены провести комплекс мер по сокращению загрязняющих веществ на 20%. В регионе держится режим неблагоприятных погодных условий I степени опасности.

Лабораторный контроль проводили по 17 загрязняющим веществам. В воздухе обнаружили предельную концентрацию углерода оксида, сажи, взвешенных веществ.

Жителям рекомендуют поменьше гулять на улице и проветривать помещения, но пить больше жидкости, пользоваться общественным транспортом и следить за здоровьем.

В конце января Кемерово окутал сильный смог. Это было связано с сильным морозом без ветра. Для города это ежегодная зимняя проблема, специалисты объясняют ее географическим положением города и выбросами от транспорта и предприятий.