В новой школе Реутова реализуют инновационную систему безопасности

В декабре 2024 года в Реутове завершили строительство новой школы на 1 100 мест в мкр. 10А. Новый объект повысит качество образования в наукограде и обеспечит предприятия города высококвалифицированными кадрами. В новом учебном заведении будет реализована инновационная система безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Реализовать инновационные технологии помогает сотрудничество с ПАО «Сбер». Благодаря нашим партнерам откроем IT-классы, оборудованные программными продуктами Сбера и обеспечим повышенную безопасность детей, внедрив систему видеонаблюдения, которая анализирует изображение и автоматически реагирует на любые нештатные ситуации, подавая сигнал педагогам школы», — сказал глава Реутова Филипп Науменко.

Важно, что такую же систему начнут внедрять и в других образовательных учреждениях Реутова уже с этого года.

Школу построили сжатые сроки — за полтора года. Как отметил глава Реутова в ходе своего ежегодного отчета, введение нового учебного заведения позволит перераспределить нагрузку на социальные объекты микрорайона и поможет вывести качество образования на новый уровень.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.