В новогодние праздники в Мытищах усилят контроль за общественным порядком

Сотрудники полиции, народная дружина и казаки хуторского казачьего общества будут задействованы в обеспечении общественного порядка в праздничные дни на территории оперативного обслуживания МУ МВД России «Мытищинское». В сфере особого внимания — места массового скопления людей, а также мероприятия в образовательных и культурных учреждениях городских округов Мытищи и Долгопрудного, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Уже сейчас проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и безопасности граждан, предотвращение преступлений и правонарушений.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер личной безопасности, а также об ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации.

Полицейские рекомендуют гражданам сохранять бдительность, не оставлять ценные вещи и документы без присмотра, в том числе в салонах автомашин. Кроме того, не следует забывать об административной ответственности за употребление спиртного и появление в состоянии опьянения в общественных местах.

Обо всех случаях нарушений общественного порядка, выявлении подозрительных лиц, а также подозрительных предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта, просьба незамедлительно сообщать по телефонам:

8 (498) 687-22-02, 112 — дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское»;

8 (495) 408-82-18 — дежурная часть отдела полиции по г. о. Долгопрудный;

8 (495) 692-70-66 — телефон доверия ГУ МВД России по Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион». «Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.