В Новгороде суд обязал подростка выплатить владельцу Jeep 360 тыс руб за ДТП

Новгородский суд принял решение о частичном удовлетворении иска против подростка на электросамокате, который столкнулся с внедорожником Jeep. По данным объединенной пресс-службы судов области , несовершеннолетний должен выплатить более 360 тысяч рублей компенсации.

Суд определил, что ответственность за происшествие полностью лежит на водителе электросамоката. В итоге с подростка взыскали 361 900 рублей материального ущерба, а также дополнительно 4000 рублей за составление экспертного заключения и сумму государственной пошлины.

Согласно материалам дела, ДТП произошло на Юрьевском шоссе Великого Новгорода 30 июня 2024 года в вечернее время. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подросток, управляя электросамокатом сервиса Whoosh, выехал на проезжую часть, где столкнулся с внедорожником.

В результате инцидента автомобиль получил механические повреждения. Как выяснилось в ходе разбирательства, электросамокат не был застрахован по ОСАГО на момент аварии.

Компания Whoosh, предоставившая самокат в аренду, была привлечена к участию в судебном процессе в качестве соответчика. Представитель компании не согласился с предъявленными исковыми требованиями.

На данный момент решение суда по этому делу еще не вступило в законную силу.