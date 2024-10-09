В ноябре наградят победителей нацпремии «Труд крут»

На Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет в Москве с 22 по 25 ноября, наградят победителей в номинациях Национальной премии «Труд крут», сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Премия была организована МООО «Российские Студенческие Отряды».

В рамках премии представлены следующие номинации: лучший региональный работодатель, осуществляющий трудоустройство студенческих отрядов; Лучший федеральный работодатель, осуществляющий трудоустройство студенческих отрядов; Лучший работодатель по трудоустройству несовершеннолетней молодежи; Лучший работодатель по организации безопасных условий труда для молодежи; Вклад в будущее; Лучшая работа студенческих отрядов на объектах образовательной организации высшего образования и профессиональных образовательных организаций; Наставник РСО; Лучший орган исполнительной власти по поддержке и развитию студенческих отрядов.

Целью проведения премии является поощрение за поддержку и развитие движения студенческих отрядов РФ, повышение мотивации организаций к привлечению студенческих отрядов, а также привлечение внимания к вопросам занятости молодежи.