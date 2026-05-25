В Ногинском округе на субботнике собрали 5 кубометров мусора

Экологическая акция «Чистый лес» прошла в Логиновском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес». Более 30 участников собрали свыше 5 кубометров бытового мусора и 3 кубометра валежника, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Акция позволила улучшить санитарное состояние леса и снизить риск возникновения пожаров в пожароопасный период.

«Совместно мы не только навели порядок в лесу, но и показали пример бережного отношения к природе. Такие мероприятия очень важны: они объединяют людей и напоминают, как ценны наши лесные богатства. Надеемся, традиция проведения таких субботников продолжится, и с каждым годом к ней будет присоединяться все больше неравнодушных граждан», — сказала заместитель директора Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Нина Ромашкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.