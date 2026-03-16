В Ногинском кластере Подмосковья обновят 50 бункеров для КГО

Региональный оператор закупил около 50 новых контейнеров для крупногабаритных отходов в Ногинском кластере Подмосковья. Бункеры объемом 8 кубометров заменят изношенные емкости на контейнерных площадках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Регоператор продолжает модернизацию бункерного парка на обслуживаемых территориях. Новые контейнеры объемом 8 кубометров установят в разных муниципальных и городских округах с учетом потребности. Они заменят емкости, вышедшие из строя.

Специалисты отмечают, что основная причина преждевременного износа оборудования — нарушение правил складирования отходов. Бункеры для КГО предназначены для мебели, бытовой техники и других крупногабаритных твердых коммунальных отходов. Однако жители нередко выбрасывают туда строительный мусор.

Цемент, плитка, обои и другие стройматериалы имеют большой вес и специфический состав. Это приводит к поломке контейнеров и мусоровывозящей техники, а также создает риски срыва графиков вывоза.

В бункеры для КГО запрещено помещать строительные отходы после ремонта, автомобильные шины, опасные отходы — ртутные градусники, лампы, батарейки, аккумуляторы, а также медицинские отходы. За складирование мусора вне контейнеров и размещение запрещенных отходов предусмотрена административная ответственность и штраф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.