В Ногинске закрыли частную наркоклинику после вмешательства прокуратуры

Ногинская городская прокуратура провела проверку после выхода на одном из федеральных каналов сюжета о нарушениях в частной наркологической клинике в Богородском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в арендованном частном доме в деревне Ельня Богородского городского округа организация предоставляла гражданам услуги по социальной реабилитации с возможностью проживания.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства, в том числе противопожарной безопасности.

Ногинская городская прокуратура внесла генеральному директору общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, в отношении юридического лица городская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности). Организация привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования деятельность частной наркологической клиники прекращена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.