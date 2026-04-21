В Ногинске выбрали «Богородскую леди 2026»

В финале конкурса на сцену вышли 10 участниц. В течение нескольких месяцев они проходили подготовку у экспертов по этикету и стилю, занимались ораторским и актерским мастерством, танцами и фотопозированием. Девушки также получили консультации по профориентации и здоровому образу жизни.

Проект направлен на духовное, творческое и личностное развитие участниц. В этом году он проходит под знаком Года единства народов России. Особое впечатление на зрителей произвело дефиле в ярких национальных костюмах. В зале был аншлаг — конкурсанток поддержали родные и друзья.

Каждая участница представила индивидуальный творческий номер. По решению жюри титул «Богородская леди — 2026» получила Ева Иванова. Первой вицеледи стала Дарья Кузьмина, второй вицеледи — Милена Меликян.

Проект реализует Общественная палата Богородского округа при поддержке союза промышленников и предпринимателей и совета депутатов. Третий поток конкурса стартовал в январе 2026 года.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.