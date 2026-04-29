В Ногинске восстановят лесную тропу к станции Захарово

Лесную тропу в микрорайоне Заречье Ногинска восстановят после повреждения во время ремонта тепловых сетей. Работы планируют завершить до конца мая, также участок могут включить в программу «Народные тропы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрацию Богородского округа поступили обращения от жителей Ногинска с просьбой восстановить пешеходную тропу в микрорайоне Заречье. Зимой на участке от мебельной фабрики МООН до ТП проводился капитальный ремонт тепловых сетей, и техника повредила верхний слой земли на дорожке вдоль улицы Белякова.

Тропа протяженностью около 600 метров активно используется пешеходами.

«…по ней беременные женщины добираются из мкр. Заречье в женскую консультацию, жители данного микрорайона идут на ж/д станцию Захарово», — сообщили жители.

Из-за снега и дождей участок стал непроходимым. В управлении ЖКХ администрации округа пояснили, что подрядчик приведет территорию в порядок, как только подсохнет почва. Ориентировочный срок завершения работ — до конца мая.

К решению вопроса подключилось и управление благоустройства. Сейчас специалисты рассматривают варианты обустройства тропы в ближайшей перспективе. Кроме того, в следующем году планируется подать заявку на включение этого адреса в государственную программу «Народные тропы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.