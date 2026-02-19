сегодня в 13:31

В Ногинске волонтеры расчистили снег к фестивалю «Богородская зима»

В Ногинске у молодежного центра «Юность» волонтеры помогают подготовить площадку к проведению фестиваля народного творчества «Богородская зима». Мероприятие состоится 19 февраля в 13:00, ожидаются танцоры и вокалисты со всего округа.

Активисты посменно очищают от снега подходы к зданию и лестницу. Работы ведутся по мере выпадения осадков, чтобы обеспечить безопасный проход для участников и гостей фестиваля.

Волонтеры используют лопаты и вручную расчищают территорию, создавая комфортные условия для проведения праздника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.