В Ногинске участницы Женского клуба СВО провели мастер-класс

Участницы Богородского отделения Женского клуба СВО в минувшие выходные посетили в Ногинске мастер-класс по кожевенному делу, где изготовили обложки для паспортов и пообщались, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Женский клуб СВО создали в 2025 году при ассоциации ветеранов СВО Московской области. За год он объединил более 1,6 тыс. жен, матерей, дочерей и сестер военнослужащих и ветеранов. Отделения клуба работают во многих муниципалитетах, в том числе в Богородском округе.

В минувшие выходные участницы Богородского отделения по приглашению фонда «Защитники Отечества» Московской области и АНО «Теплый прием» побывали на мастер-классе по кожевенному делу. Занятие прошло в Центре поддержки участников СВО и их семей в Ногинске. Женщины изготовили обложки для паспортов, а также смогли пообщаться и отдохнуть от повседневных забот.

«Мне очень понравился мастер-класс — получилось и интересно, и душевно. Пока наши мужья и сыновья выполняют свой долг, особенно важно чувствовать поддержку и знать, что рядом есть люди, которые тебя понимают. Мы общаемся, поддерживаем друг друга, вместе переживаем тревоги и просто радуемся возможности провести время в хорошей компании», — поделилась супруга действующего бойца СВО и участница Богородского отделения Женского клуба СВО Галина Рыбакова.

Клуб стал площадкой, где женщины могут получить поддержку, поделиться переживаниями и участвовать в совместных инициативах. За год команда проекта провела сотни встреч и реализовала десятки мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.