В Ногинске школьникам рассказали о безопасности при использовании дронов

Сотрудники МЧС 16 сентября провели для учеников 7–8 классов центра образования «Богородский» в Ногинске занятие о правилах использования беспилотников и действиях при их обнаружении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МЧС 16 сентября провели занятие по беспилотной безопасности для учеников 7–8 классов центра образования «Богородский» в Ногинске. Школьникам объяснили правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и правовые основы использования дронов.

Специалисты рассказали о рисках, связанных с квадрокоптерами, и последствиях запуска устройств в неположенных местах. Участники занятия узнали, где разрешено и запрещено запускать дроны, как действовать при обнаружении неизвестного беспилотника и какая ответственность предусмотрена за нарушение правил полетов.

Встреча прошла в формате диалога. Школьники задавали вопросы, разбирали жизненные примеры и учились применять полученные знания на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.

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