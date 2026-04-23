В Ногинске реконструируют систему ГВС в доме на Инициативной

Выездная встреча с жителями домов на улице Инициативной прошла 22 апреля в Ногинске. По ее итогам принято решение о реконструкции системы горячего водоснабжения в доме № 5, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Богородского округа, представители ресурсоснабжающей организации АО «НПТО ЖКХ», Мособлводоканала и сотрудники управляющей компании.

Жители многоквартирных домов пожаловались на качество услуг по горячему и холодному водоснабжению. Ранее этот вопрос был направлен в обращении к главе Богородского округа Игорю Сухину.

По итогам обсуждения принято решение провести реконструкцию системы горячего водоснабжения в доме № 5. Работы выполнит АО «НПТО ЖКХ». Завершить их планируется до 1 июня 2026 года. В настоящее время температура горячей воды поддерживается на нормативном уровне и соответствует установленным требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.