В Ногинске провели акцию «Безопасный двор» для детей и взрослых

Участники акции «Безопасный двор» 24 ноября на улице Гаражной в Ногинске напомнили детям и взрослым о правилах дорожной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Безопасный двор» прошла 24 ноября на улице Гаражной в Ногинске. Ее цель — напомнить детям и взрослым, что во дворах, где жители гуляют и играют, важно быть особенно внимательными.

В мероприятии участвовали отряд юных инспекторов движения (ЮИД), педагог центра допризывной подготовки молодежи (Дом Юнармии) Николай Толмачев и сотрудники Госавтоинспекции. Юные инспекторы помогали доносить правила до сверстников, педагог — закреплять знания, а сотрудники Госавтоинспекции давали проверенную информацию на основе реальных дорожных ситуаций.

Организаторы разбирали понятные примеры: объясняли, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу и почему важно использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

Родителям дали советы, как спокойно научить ребенка безопасному поведению во дворе. Среди основных правил — останавливаться перед выходом из-за припаркованной машины, не играть у проезжей части и смотреть по сторонам. Взрослым и детям вручили информационные листовки-памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.