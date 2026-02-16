В Ногинске прошел первый конкурс патриотической песни «Мой город воинской доблести»

В Ногинске 14 февраля прошел первый открытый конкурс патриотической песни «Мой город воинской доблести». Мероприятие состоялось в культурном центре «Красный Электрик» и собрало исполнителей, жюри и зрителей, чтобы почтить память героев и выразить любовь к Родине.

В организации конкурса участвовал центр поддержки социальных и общественных инициатив. Площадка объединила талантливых исполнителей, которые через музыку рассказывали о героизме и стойкости земляков. Пролог конкурса подготовили театральная студия «Вот!» и Светлана Щербакова, исполнившие произведение на стихи Сергея Пастухова.

В конкурсе приняли участие семь культурно-досуговых учреждений Богородского округа, воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи, Ногинская детская школа искусств, представители Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» и Муниципальное учреждение культуры Павлово-Посадского округа «Кузнецовская клубная система». На сцене выступали как юные, так и опытные артисты.

В рамках мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению памятных сувениров. Организаторы выразили благодарность директору Центра поддержки инициатив Вере Носковой за предоставленный призовой фонд.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.