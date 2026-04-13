В Ногинске прошел конкурс скульптуры фестиваля «Юные таланты»

Очный этап конкурса в номинации «Скульптура и мелкая пластика» прошел 10 апреля в Центре образования детей и взрослых в Ногинске в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии». Заявки на участие подали 459 человек из всех городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на сохранение и развитие традиций академической и народной скульптуры, а также на поддержку одаренных детей в сфере изобразительного искусства. Участники представили работы в разных техниках и материалах — от масштабных композиций до миниатюр, требующих ювелирной точности.

Экспертный совет с участием членов Союза художников России оценивал композиционную целостность, оригинальность замысла, уровень владения материалом, глубину авторской идеи и умение передать характер и эмоции через форму. В работах нашли отражение образы национальной истории, фольклорные сюжеты, темы семьи, верности и любви к Родине.

«Скульптура — это застывшая мысль. Юные мастера превращают инертный материал в живые образы. Для многих детей этот конкурс становится отправной точкой в выборе профессии архитектора, реставратора или профессионального художника. Важно, что Подмосковье сохраняет и развивает школу академической и народной скульптуры», — отметили организаторы конкурса.

Фестиваль «Юные таланты Московии» проводится при поддержке министерства образования Московской области и областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.