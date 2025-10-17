сегодня в 18:50

В Ногинске приступили к капремонту спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя»

На улице Санаторная, 3, подмосковного Ногинска проводятся работы по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя». Подрядчик на объекте, ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В ходе работ подрядчик заменит кровлю здания 1966 года постройки, общей площадью 1829 квадратных метров, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведет фасадные работы, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут благоустройство прилегающей территории.

Обновленный спорткомплекс ждет поставка новой мебели и спортинвентаря.

Завершить капремонт планируют в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.