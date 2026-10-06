В Ногинске поздравили сотрудников уголовного розыска с праздником

Сотрудники и ветераны уголовного розыска приняли участие в торжественном мероприятии в межмуниципальном управлении МВД России «Ногинское», приуроченном к их профессиональному празднику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В межмуниципальном управлении МВД России «Ногинское» прошло торжественное мероприятие ко Дню сотрудников уголовного розыска. В нем участвовали начальник управления, председатель совета ветеранов Алла Артемова, председатель общественного совета Александр Щербаков, личный состав и ветераны службы.

Начальник управления поздравил собравшихся, отметил профессионализм и самоотверженность сотрудников уголовного розыска, их умение действовать в сложных оперативных ситуациях. Он отдельно поблагодарил ветеранов за вклад в становление службы и передачу опыта молодым сотрудникам.

Александр Щербаков подчеркнул, что уголовный розыск — одно из ключевых подразделений полиции. От его работы напрямую зависят безопасность граждан и доверие общества к органам внутренних дел. Он пожелал оперативникам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия. Алла Артемова поблагодарила сотрудников за сохранение хороших традиций службы.

Лучшим сотрудникам уголовного розыска вручили награды и ценные подарки. Ветераны органов внутренних дел получили памятные медали в знак признания их многолетнего труда, мужества и верности присяге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.