В Ногинске отремонтируют стадион «Знамя»

Как сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Владимир Хватов, модернизация здания площадью 3,8 тысячи кв. метров должна завершиться к концу 2026 года. Объект был включен в Народную программу партии по наказам жителей, передает пресс-служба партии.

«В здании обновят фасад, заменят коммуникации, сделают внутреннюю отделку и модернизируют игровые зоны, включая хоккейную площадку. На реализацию проекта из бюджета области выделят более 328 млн рублей», — отметил Владимир Хватов.

Кроме того, в Электроуглях в этом году проходит капитальный ремонт стадиона на территории спорткомплекса «Виктория». Здесь появится новый мини-стадион, включающий в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, модульные раздевалки с душевыми и трибуны для болельщиков. Завершение работ запланировано на конец октября 2025 года.

Отметим, в 2024 году по Народной программе «Единой России» в Ногинске провели реконструкцию спорткомплекса «Старт», а в Старой Купавне обновили местный ФОК.

Как ранее отмечал секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году в Московской области в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов физической культуры и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.