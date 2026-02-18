В Ногинске открыли первую фотовыставку студии визуального пространства «ВизАрт»

16 февраля в Центре культуры имени Г. В. Калиниченко в Ногинске состоялось торжественное открытие первой фотовыставки студии визуального пространства «ВизАрт». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта выставка — яркое свидетельство того, что искусство фотографии доступно и многогранно.

Под крылом опытного наставника, профессионального фотографа Ангелины Хасановой участники «ВизАрт» смогли раскрыть свой творческий потенциал, научившись видеть красоту в обыденном и передавать ее через искусство фотографии.

Полгода назад в стенах ЦК родился творческий коллектив, объединивший любителей фотографии. Еще совсем недавно слушатели курса чурались таких слов и понятий, как «выдержка» и «диафрагма». И вот теперь на суд зрителей представлена выставка под названием «Зимняя сказка». Это не просто коллекция снимков. Каждый кадр — это отдельная история, запечатленная учениками студии.

Фотографы представили работы, выполненные с использованием различных техник и подходов, что позволит зрителю увидеть композиции с самых неожиданных ракурсов. Выставка продлится до 8 марта. Вход бесплатный.

Обучение основам фотографии и SMM продвижении проводится бесплатно. Занятие рассчитаны как на новичков, так и на практикующих фотографов, стремящихся систематизировать свои знания в фотографии в области SMM. Руководитель коллектива, практикующий фотограф, вошедший в 10-ку лучших фотографов Ногинска — Ангелина Хасанова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.