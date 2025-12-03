В Ногинске открыли обновленную модельную библиотеку после капитального ремонта

В Богородском округе 3 декабря состоялось открытие обновленной модельной библиотеки, созданной на базе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. В церемонии приняли участие представители министерства культуры и туризма Московской области, окружного совета депутатов и администрации округа.

В рамках национального проекта «Семья» и госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья» на модернизацию библиотеки было выделено 20 млн рублей на условиях софинансирования. Дизайн-проект учитывает культурные традиции региона, связанные с текстильной промышленностью и историей края.

В библиотеке полностью обновили пространство: появились кабинет для мастер-классов, игровая комната с интерактивной книгой для детей, новое архивное помещение для хранения редких изданий и рабочее место с компьютером. В читальном зале оборудовали сцену с современным световым, звуковым и видеооборудованием. Для посетителей доступны моноблоки с выходом в электронные библиотеки, а также бесплатный Wi-Fi.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.