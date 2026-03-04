В Ногинске открылась выставка о женах и матерях бойцов СВО

Фотовыставка «Жены и матери Героев СВО» открылась 3 марта в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. В экспозиции представлены 27 портретов жен и матерей действующих, погибших, пропавших без вести и вернувшихся домой участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами проекта выступили благотворительный фонд «Добрыня» и ассоциация ветеранов СВО Богородского округа. По словам кураторов, это не просто женские портреты, а истории любви, мужества, надежды и поддержки.

Благотворительная фотосессия прошла в конце января в рамках социального проекта по оказанию юридической, психологической и иной помощи семьям участников спецоперации. Каждая участница надела китель своего бойца. К съемке женщин подготовили стилист и визажист, официальным фотографом стала Ирина Скулина.

Выставка будет работать с 3 по 16 марта. Посетители смогут познакомиться с судьбами матерей и жен военнослужащих, которые воспитывают детей, справляются с трудностями и продолжают ждать своих близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.