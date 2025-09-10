В Ногинске открылась выставка Натальи Аролович
Фото - © Администрация Богородского округа
В Районном Доме культуры Ногинска открылась персональная выставка талантливой ногинской художницы Натальи Александровны Аролович. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Богородского края, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Наталья Аролович, член Ногинского отделения Союза художников Подмосковья и Евразийского художественного союза, представила зрителям свои прекрасные искренние работы. Зал РДК наполнился свежими красками живописного искусства: здесь можно увидеть и умиротворяющие пейзажи, и яркие натюрморты, и душевные портреты питомцев художницы. Каждая картина наполнена светом и добротой, что сразу отметили зрители, подолгу задерживаясь у каждого полотна.
Церемония открытия получилась по-настоящему теплой и творческой. Ее украсили прекрасной музыкой и поэзией. Гостей тронуло стихотворение о защитниках Отечества в исполнении Надежды Трусовой-Тишковой и лирические строки об осени от Людмилы Мисюревой.
Поздравить Наталью Александровну пришли коллеги и друзья. Директор РДК Дарья Борисова и председатель местного отделения Союза художников Александра Мазуркевич выразили художнице восхищение ее творчеством.
Выставка, наполненная красотой и добротой, будет работать целый месяц.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.