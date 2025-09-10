В Ногинске открылась выставка Натальи Аролович

Наталья Аролович, член Ногинского отделения Союза художников Подмосковья и Евразийского художественного союза, представила зрителям свои прекрасные искренние работы. Зал РДК наполнился свежими красками живописного искусства: здесь можно увидеть и умиротворяющие пейзажи, и яркие натюрморты, и душевные портреты питомцев художницы. Каждая картина наполнена светом и добротой, что сразу отметили зрители, подолгу задерживаясь у каждого полотна.

Церемония открытия получилась по-настоящему теплой и творческой. Ее украсили прекрасной музыкой и поэзией. Гостей тронуло стихотворение о защитниках Отечества в исполнении Надежды Трусовой-Тишковой и лирические строки об осени от Людмилы Мисюревой.

Поздравить Наталью Александровну пришли коллеги и друзья. Директор РДК Дарья Борисова и председатель местного отделения Союза художников Александра Мазуркевич выразили художнице восхищение ее творчеством.

Выставка, наполненная красотой и добротой, будет работать целый месяц.

