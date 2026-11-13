В Ногинске откроют памятник священномученику Константину Богородскому

Памятник священномученику Константину Богородскому планируют торжественно открыть 22 ноября на Богородском бульваре в Ногинске. Событие приурочено к 30-летию его прославления в лике святых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по установке памятника священномученику Константину Богородскому в Ногинске вышли на финальную стадию. Постамент уже установлен, скульптура полностью готова — ее готовят к монтажу. Торжественное открытие на Богородском бульваре намечено на 22 ноября.

Ранее на месте установки проходили выездные совещания. В них участвовали благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев, депутат Московской областной думы Ольга Попова, профильные специалисты администрации округа и представители подрядчика. Они обсуждали технические детали монтажа и благоустройство прилегающей территории.

Особое внимание участники уделили выбору камня для основания памятника. Фактуру и цвет материалов подбирали так, чтобы они гармонировали с обликом бульвара.

Инициатором установки памятника выступил протоиерей Марк Ермолаев. Администрация муниципалитета поддержала предложение. Реализацию проекта взяли на себя Богородское благочиние и профильные управления, место установки мемориала согласовали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.