В Ногинске наградили волонтеров отряда «Добрые сердца»

Волонтерский отряд «Добрые сердца» отметил два года работы встречей в центре образования «Богородский» в Ногинске. Мероприятие прошло 28 октября с участием депутата Богородского округа Екатерины Щербаковой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече участвовали активисты отряда — ученики 10 «Б» класса, их родители и директор школы. За чаепитием участники познакомились, обменялись идеями и обсудили планы. Затем депутат Богородского округа Екатерина Щербакова провела лекцию для учеников 8–10-х классов и ответила на вопросы.

Щербакова вручила награды волонтерам и директору школы, отметив его постоянную поддержку ребят. За два года отряд помогал нуждающимся и собирал гуманитарную помощь для участников СВО. О результатах этой работы рассказывает новый информационный стенд с фотографиями.

Школьники предложили провести благотворительную ярмарку. Вырученные средства они планируют направить на нужды бойцов СВО.

Екатерина Щербакова подчеркнула, что помогать людям может каждый.

«Кто-то может почистить снег пожилому соседу, кто-то — погулять с собакой в приюте, а я, как депутат, могу помочь решить вопросы, которые волнуют жителей», — отметила она.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.