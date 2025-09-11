В Ногинске идут работы по благоустройству сквера Карла Маркса

В Ногинске активно ведутся работы по преображению сквера Карла Маркса. О текущем прогрессе и деталях проекта рассказал заместитель главы округа Артем Зайцев, сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

«Мы находимся в серьезной динамике. На текущий момент выполнены демонтажные работы на 80%, также мы разбили тротуарную сеть на 40%, приступили к монолитным работам и укладке брусчатки», — отметил Зайцев.

Также на территории работает геодезист, который размечает точки для будущего уличного освещения и декоративных опор. Монтаж осветительного оборудования начнется в ближайшее время.

Представитель подрядчика, заместитель генерального директора «Компании „Сплав“ Ирина Тимохина, подчеркнула особую значимость объекта, расположенного в сердце города.

«Ногинск — город с богатой историей. Мы понимаем, что любое наше действие может повлиять на эту историческую память. У нас есть четкое поручение от заказчика: бережно относиться ко всему, что находится на этом объекте», — сказала Тимохина.

Подрядчик успокоил жителей, выражавших опасения по поводу вырубки деревьев:

В сквере аккуратно обрезаются только сухие ветки, удаляются исключительно инвазивные виды (американский клен), которые угнетают другие растения, а также больные и сухие деревья. Все здоровые деревья сохраняются.

Новое покрытие добавит новому пространству плавности и красоты, а современные элементы благоустройства гармонично впишутся в исторический облик города. «Сквер станет более мягким и современным, сохраняя при этом все исторические элементы, которые здесь были», — заключила Ирина Тимохина.

На данный момент все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Оценить обновленное современно пространство жители и гости города смогут уже в ноябре.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.