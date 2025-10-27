В Ногинске благоустроят парк «Волхонка»

Благоустройство парка «Волхонка» в Ногинске начнется уже в этом году в рамках Народной программы «Единой России». Как сообщил секретарь местного отделения партии Игорь Сухин, планируется расширить территорию дендрария, добавить спортивную инфраструктуру на открытом воздухе, места для отдыха и досуга.

«Зону дендрария сделают научно-образовательным кластером. Площадь увеличится в три раза — до 5,5 гектара. Особенно ценно, что жители проявили необыкновенную активность, участвуя в обсуждениях проекта благоустройства. Завершить работы планируется в следующем году», — отметил Игорь Сухин.

Парк на Волхонке — это уникальное место в округе, памятник природы областного значения и одна из точек притяжения туристов.

Как рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Владимир Хватов, в последние годы в Богородском округе было многое сделано для развития туриндустрии.

«Были возобновлены исторические маршруты, созданы новые программы и уникальные предложения для путешественников всех возрастов. На территории округа находятся 45 памятников архитектуры и культуры, 8 усадеб, 24 собора и храма», — отметил он.

Владимир Хватов напомнил, что развитию туризма посвящен отдельный раздел в Народной программе «Единой России».

Так, в Богородском округе по Народной программе партии благоустроили и вернули к былой красоте исторический Глуховский парк. Здесь открыли новую детскую площадку, также появились новые пешеходные дорожки, павильон для мастер-классов.

При этом здесь есть ряд других живописных мест и исторических памятников, которые непременно стоит посетить каждому путешественнику.

Это, в частности, Ногинский музейно-выставочный центр, чей фонд насчитывает более 14 тысяч единиц хранения. Экспозиция центра размещается в восьми залах и посвящена таким темам, как геология и археология, природа, история Богородска в XVIII–XIX веках, Первая мировая война, Великая Отечественная война. Посетить его можно по адресу: г. Ногинск, площадь Бугрова, 2.

Другая достопримечательность округа — Богоявленский собор, главный храм Ногинска и Ногинского района, где покоятся мощи священномученика Константина Голубева, который служил в нем до 1918 года. Он расположен по адресу: г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 16а.

Многие объекты в округе связаны с наследием мецената Саввы Морозова. Это, в частности, Дом-музей семьи Арсения Ивановича Морозова — правнука Саввы Морозова, председателя правления Богородско-Глуховской мануфактуры, — расположенный в Глуховском парке Ногинска. Сам Глуховский парк известен с 40-х годов XIX века как часть усадебной территории семьи Морозовых.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.