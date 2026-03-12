В Нижневартовске 200 нефтяников пять месяцев не получают зарплату

Работники ООО «Тарховское» в Нижневартовске не получают зарплату с 2025 года

Сотрудники нефтедобывающей компании ООО «Тарховское» из Нижневартовска заявили о пятимесячной задержке зарплаты. Более 200 человек не получают выплаты с ноября 2025 года, сообщает « Сургут Информ ».

Работники предприятия оставляют обращения в соцсетях губернатора Югры Руслана Кухарука и жалуются на отсутствие зарплаты. По словам сотрудников, руководство не объясняет причины задержек и не называет сроков выплат.

«Спрашиваешь, когда зарплата — никто не знает», — рассказал один из работников изданию.

Собеседник уточнил, что более 200 человек оказались без дохода. Руководители подразделений, по его словам, перенаправляют вопросы друг к другу — от главного инженера к кадровой службе и бухгалтерии. Общего собрания с коллективом не проводилось, официальных разъяснений нет.

Из-за долгов за электроэнергию энергетики обесточили месторождения Ершовое, Никольское и другие. Добыча нефти остановлена, скважины не работают. Часть сотрудников уволилась, остальных отправили в вынужденные отпуска по статье 142 Трудового кодекса РФ.

Работники обращались в департамент труда ХМАО и прокуратуру, однако, по их словам, получали формальные ответы с рекомендацией ждать поступления выручки. При этом производство фактически парализовано, а судьба ранее полученных средств остается неизвестной.

