В Нижнем Новогороде хотят улучшать демографию с помощью запрета на продажу алко

Губернатор Глеб Никитин на подведении итогов Года семьи на Нижегородской ярмарке заявил о том, что власти города намерены бороться с проблемой алкоголизации населения, сообщает pravda-nn.ru .

Он считает, что введение ограничений на продажу алкогольных напитков поможет повысить демографические показатели в этом регионе.

«Не думайте, что мы за сухой закон. Сухой закон как таковой в разные исторические эпохи в разных странах себя не оправдал. Но культура потребления должна оставаться и быть на высочайшем уровне, достойного Нижегородской области», — отметил губернатор.

Он добавил, что власти будут придерживаться принципа «отсечения худшего». По словам главы города, в регионе не должно быть «непотребных вещей»: различных точек разлива и алкомаркетов в жилых домах.

Кроме того, в ближайшие годы в регионе может быть введен запрет на продажу алкогольных напитков в магазинах по воскресеньям, а также будет ограничено время торговли крепкими спиртными напитками в субботу и праздничные дни.