В Нижнем Новгороде спасли шестерых утят, оказавшихся в колодце

Шестерых утят достали из колодца в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что на улице Деловой спасли шестерых утят, оказавшихся в колодце, сообщает ИА «Время Н» .

По его словам, жители обратились в диспетчерскую службу Нижегородского водоканала с просьбой о помощи в закрытии ливневого колодца.

«Вероятнее всего его бросили в таком виде „черные“ ассенизаторы», — добавил мэр.

Прибывшие на место сотрудники водоканала, прежде чем закрыть люк, провели осмотр колодца и обнаружили там утят, оказавшихся в ловушке. Операция по спасению малышей прошла успешно, после чего их передали местным жителям.