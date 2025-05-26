В Нижнем Новгороде спасли кота, который застрял в окне многоэтажки

В Нижнем Новгороде спасли кота, застрявшего в окне на 10-м этаже жилого дома

В Нижнем Новгороде на проспекте Кораблестроителей была проведена операция по спасению кота, который застрял в окне квартиры на десятом этаже, сообщает ИА «Время Н» .

В Telegram-канале «Зоопатруль-НН» рассказали, что животное провело без пищи и воды несколько недель.

Узнав об этой ситуации, добровольцы обратились за помощью к полиции и спасателям. К освобождению кота привлекли альпинистов, которые спустились с крыши здания.

По имеющимся данным, владелица квартиры скончалась, и ее близкие не сразу смогли попасть в жилище. Кот был в крайне истощенном состоянии — у него обезвоживание и отказали задние лапы. Сейчас животному требуется медицинская помощь.