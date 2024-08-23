В Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский фестиваль «Семейная рыбалка»

24 августа в 09:00 депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов поучаствует в церемонии открытия Всероссийского фестиваля «Семейная рыбалка», который пройдет на территории Гребного канала в Нижнем Новгороде. Фестиваль приурочили к Году семьи, 100-летию Всероссийского общества охраны природы и 30-летию регионального парламента, сообщает ИА «Время Н» .

Фестиваль пройдет при поддержке регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», комитета по экологии и природным ресурсам ЗакСа Нижегородской области, региональной Федерации рыболовного спорта и Нижегородского областного общества охотников и рыболовов.

На фестивале гостей ждут соревнования по рыбной ловле, где каждый желающий сможет показать свои навыки и умения. Также пройдут тематические мастер-классы, которые подарят возможность глубже разобраться в искусстве рыбалки, в растительном и животном мире водоемов Нижегородской области. Участники получат ценные советы от опытных специалистов.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие во Всероссийском фотоконкурсе под названием «Семейная рыбалка». Прием фотографий будет осуществляться до 31 октября 2024 года.