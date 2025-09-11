сегодня в 14:31

В Нижнем Новгороде проходит крестный ход «За жизнь и трезвую Россию»

В Нижнем Новгороде 11 сентября проходит ежегодный крестный ход «За жизнь и трезвую Россию», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Нижегородской епархии.

Перед началом крестного хода в церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Большая Покровская, 30) викарий Нижегородской епархии епископ Сормовский Иннокентий провел Божественную литургию и молебен.

После этого участники крестного хода с образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» проследуют до Нижегородского кремля, далее вниз по Ивановскому съезду, по улице Рождественской, Похвалинскому съезду до Благовещенского монастыря.

«Злоупотребление алкогольными напитками признано „одной из главных угроз здоровью и самой жизни народов государств, составляющих каноническую территорию Русской православной церкви“. Это отражено в концепции РПЦ», — отмечается в сообщении.