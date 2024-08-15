В Нижнем Новгороде накрыли нелегальный банк

В Нижнем Новгороде правоохранители наведались в нелегальный банк с доходом свыше 27 млн рублей. Задержаны трое подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По версии ведомства, злоумышленники вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Они проводили кассовое обслуживание, а также открывали счета для резидентов обратившихся к ним фирм. За свои услуги незаконный банк брал минимум 14% комиссии.

Подозреваемых задерживали при поддержке Росгвардии. В рамках этого уголовного дела проведено 24 обыска, в ходе которых изъяты 1,5 млн рублей, банковские карты, документы и печати.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.