В Нижнем Новгороде из дворняжки Семена выкачали 2,5 литра жидкости

сегодня в 10:28

Бездомный пес по кличке Семен скитался по улицам Нижнего Новгорода, пока на его большой и вздутый живот не обратили внимание прохожие. Животным занялись волонтеры и начали спасать его жизнь, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на благотворительный фонд «Сострадание НН».

После УЗИ выяснилось, что дворняжка страдает от давней травмы — в нижней части живота у Семена осталась гематома от сильного удара. Вероятно, пес пострадал от рук людей или угодил под машину. Семену поставили диагноз «анемия».

Врачи выкачали из брюха пса 2,5 литра жидкости. Сейчас Сема находится под врачебным наблюдением, обследуется и принимает лекарства.

Нижегородские волонтеры заняты сбором средств на лечение и реабилитацию Семена.