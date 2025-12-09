В Нижнем Новгороде готовятся привести в порядок бомбоубежища

На ремонт бомбоубежищ в Нижнем Новгороде нужно 7 млн рублей

В Нижнем Новгороде на приведение в порядок бомбоубежищ необходимо выделить 7 млн рублей. Информация об этом прозвучала на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии, сообщает pravda-nn.ru .

Депутат Марк Фельдман акцентировал внимание на вопросе содержания городских бомбоубежищ. По его словам, их текущее состояние оставляет желать лучшего: из-за сырости в подвальных помещениях развивается плесень, а где-то обваливается штукатурка. В связи с этим убежищам требуется восстановительный ремонт.

Фельдман отметил, что в настоящее время функционирует лишь 14 бомбоубежищ из положенных 64.

На косметический ремонт одного такого объекта нужно от 300 до 600 тысяч рублей, а общая сумма затрат может составить 6-7 миллионов рублей. Для решения этой задачи из городского бюджета нужно ежегодно выделять около 2 млн рублей, чтобы привести все бомбоубежища в надлежащий вид. Депутат предложил городской администрации изыскать эти средства в течение трех лет.

Комиссия по экологии планирует подготовить отчет по данному вопросу и продолжить обсуждение на следующих заседаниях.

