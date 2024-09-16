В Нижегородской области стартовал сезон охоты на лосей

С 15 сентября в Нижегородской области начался сезон охоты на все половозрастные группы лося. Он продлится до 10 января 2025 года, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В ведомстве отметили, что право получения разрешения на добычу лося разыгрывается среди охотников методом жеребьевки. В нынешнем сезоне разыграли 67 документов, которые дают право охотиться в соответствующих общедоступных угодьях.

«Так как по данным государственного мониторинга численность лосей значительно увеличилась, то в этом году лимиты и квоты добычи на лося на всех охотничьих угодьях увеличились на 255 особей», — сказал нижегородский министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.

Если человек промышляет нелегальной охотой на лося, то за это ему грозит ответственность по статье 258 УК РФ. Браконьеру придется возмещать вред объектам животного мира — штрафами по 240-560 тысяч рублей за каждую отстрелянную особь.