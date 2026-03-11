В Нижегородской области спасенные лосята готовятся вернуться в лес

Инспектор Пасынков — о спасенных лосятах: животные хорошо развиты и активны

Двух лосят, спасенных в мае 2025 года в Нижегородской области, готовят к возвращению в дикую природу. За год животные окрепли и полностью адаптировались к самостоятельной жизни, сообщает pravda-nn.ru .

В Варнавинском и Воскресенском округах прошлой весной обнаружили двух лосят, оставшихся без матери. Специалисты регионального Минлесхоза отловили животных и передали их в центр Татьяны Пироговой для выхаживания.

За год лосята заметно подросли. У самца зимой появились первые небольшие рога, самка стала изящной и крепкой. Животных постепенно готовят к возвращению в естественную среду обитания.

«Каждый день она окружает их заботой и вниманием. Тщательно следит за их здоровьем, обеспечивает правильным питанием и помогает адаптироваться к окружающему миру. Ее безграничное терпение и чуткость стали для лосят надежным укрытием в сложный период их жизни», — подчеркнули в министерстве.

Инспектор госохотнадзора Александр Пасынков 7 марта посетил центр и отметил, что лосята хорошо развиты, активны и готовы к следующему этапу — жизни в лесу.

