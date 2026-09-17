В Нижегородской области прогнозируют теплую осень и холодный декабрь

Гидрометцентр ожидает в Нижегородской области теплые октябрь и ноябрь, а в декабре — температуру ниже нормы, сообщает pravda-nn.ru .

В октябре температура в Нижегородской области превысит климатическую норму на 0–1 градус. В ноябре аномалия усилится: значения будут более чем на градус выше обычных.

Теплее климатических показателей октябрь и ноябрь прогнозируют и для Приволжского федерального округа. При этом в декабре западная часть России, включая Нижегородскую область, окажется в зоне температуры ниже нормы на 0–1 градус.

Прогноз Гидрометцентра показывает отклонения от средних многолетних значений, а не абсолютную температуру. Восточные регионы Приволжского федерального округа в декабре сохранят температуру выше нормы.

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