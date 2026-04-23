В Нижегородской области нашли редкий гриб из Красной книги

сегодня в 12:45

Саркосому шаровидную обнаружили в Нижегородской области в пятый раз за 9 лет

В Нижегородской области выявили новую точку произрастания саркосомы шаровидной, занесенной в Красную книгу России. Это уже пятая находка редкого гриба в регионе за последние девять лет, сообщает ИА «Время Н» .

Информацию опубликовали в соцсетях проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем».

В Красной книге России 2017 года для области была указана только одна точка — в Пижемском заповеднике. Позднее волонтеры нашли еще три места. Последняя находка расширяет известный ареал редкого вида.

Саркосому шаровидную называют «ведьминым котлом». Гриб охраняется в России и других странах, его сбор запрещен, в ряде регионов он считается исчезающим видом.

С видом связаны легенды об омолаживающих свойствах, однако научного подтверждения этим утверждениям нет.

Проект по изучению биоразнообразия реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на формирование ответственного отношения к природе у школьников, студентов и педагогов региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.