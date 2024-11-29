В Никольской библиотеке прошел час досуга «Игротека в библиотеке»

Популярность многих настольных игр, изобретенных много лет назад, не угасает по сей день. Удобно разместившись за столами, ребята отправились в увлекательное путешествие в мир игр и поняли, что это гораздо интереснее, чем смотреть в экран телефона. Все получили массу положительных эмоций!

Настольные игры способствуют расширению кругозора и обогащению словарного запаса. В процессе игры участники узнают новые факты, термины и понятия, что помогает им лучше понимать окружающий мир.

Многие настольные игры требуют логического мышления и стратегического планирования. Это помогает развивать аналитические способности и умение принимать взвешенные решения.

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