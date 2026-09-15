В Некрасовском создают зону отдыха у ДК «Керамик»

Сквер площадью 0,9 га благоустраивают у дома культуры «Керамик» в поселке Некрасовский Дмитровского округа, работы планируют завершить к концу октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Некрасовский у дома культуры «Керамик» началось благоустройство сквера. Территорию выбрали жители Дмитровского округа во время голосования на портале «Госуслуги» в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Работы выполняет ООО «Сириус Артис Групп». Площадь будущей зоны отдыха составит 0,9 га. Подрядчик уже убрал аварийные и сухие деревья, частично перепланировал территорию, снял грунт на участках будущих тротуаров, проезда и парковки, а также установил новый бордюрный камень.

В сквере обустроят пешеходные дорожки, установят лавочки, урны, детские качели и светильники, организуют парковку для посетителей дома культуры. Территорию дополнительно озеленят деревьями и кустарниками, а также подключат к системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Завершить работы планируют к концу октября.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов также обратил внимание на состояние фасада ДК «Керамик» с мозаикой на фронтоне. Он отметил, что администрация будет добиваться включения здания в программу ремонта по линии министерства культуры Московской области.

Кроме того, Михаил Шувалов посетил парковую зону в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский. После банкротства подрядчика муниципалитет завершил благоустройство объекта, выбранного жителями в 2025 году. Глава округа поручил убрать оставшиеся засохшие деревья, согласовать с ГУП «Дмитровский водоканал» вопросы эксплуатации общественного туалета и оборудовать мангальные зоны крышами по просьбе жителей.

Летом 2026 года жители округа также выбрали для благоустройства парк на улице Большевистской в Дмитрове. Работы на этой территории начнутся в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.